Morena no es amigo de priistas: Jesús Mora 

Morelia, Michoacán, a 2 de julio del 2025.-"Quien es amigo del PRI, no es amigo de Morena", señaló tajante el líder estatal de Morena, al ser cuestionado sobre Carlos Manzo edil de Uruapan, Michoacán, y la posibilidad de ser uno de los candidateables a la gubernatura para el 2027.

En rueda de prensa, apuntó que no se debe olvidar que los orígenes de Manzo son priístas, y recordó el dicho "de uno vuelve a donde ha sido feliz".

Yo lo que puedo expresar es que pues conforme se acerque el proceso del 2027, pues muchos se van a ir decantando en base a sus preferencias, simpatías. No olvidemos que el presidente municipal de Uruapan tiene su origen priista, es de cuna priista, formó parte de lo que ellos denominan el Frente Juvenil Revolucionario, entonces creo que es hasta contemporaneo de Memo Valencia por ahí luego circulan fotos donde recibían a Enrique Peña Nieto cuando venía de gira a Michoacán pues el PRI, eso es el PRI y no sé si esa cercanía se deba a lo que estoy comentando, de que, pues como ya se acercan los tiempos", comentó el representante estatal de Morena.

Agregó que gobernar no depende de los likes y los posteos en redes sociales.

"No se puede de manera aislada resolver un tema tan complejo como es la seguridad y no por un tema de ganar adeptos o ganar popularidad o ganar likes, porque gobernar un municipio, un estado, un país no tiene que ver con cuántos likes tienes o cuantas reacciones tienes", apuntó Mora González.