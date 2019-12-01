Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 14:29:24

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, calificó como falsa una lista que circuló en redes sociales y en la que se mostraba un supuesto reparto de candidaturas municipales entre el PRD, el Partido Verde Ecologista de México y Morena.

En rueda de prensa, aseguró que, hasta el momento, no hay municipios definidos ni asignados a ningún partido.

“La lista que salió el día de ayer es noticia falsa. Si vemos alguna lista, la desmentimos categóricamente. Hasta este momento no hay municipios siglados”, afirmó.

Apuntó que los partidos aún no están en el periodo para registrar candidaturas comunes o coaliciones y que Morena trabaja en distintos escenarios. También rechazó que la distribución de candidaturas se realice como un reparto de “pastel”.

“Estamos identificando perfiles municipio por municipio”, dijo. Explicó que las designaciones de las coordinaciones se definirán mediante encuestas y llamó a quienes se registraron en las convocatorias a respetar ese método.

El exalcalde de Tuxpan señaló que Morena estará atento para evitar que se filtren perfiles con posibles vínculos con el crimen organizado y que aplicará los protocolos establecidos por la dirigencia nacional. Explicó que, después de las encuestas, las personas aspirantes serán revisadas por distintas instancias.

Añadió que el partido también abordó el tema en las mesas de trabajo iniciadas con el Partido Verde y el PRD, con miras al proceso electoral de 2027.