Morena Michoacán llama a la unidad y al respeto rumbo al 2027; en marzo se definen reglas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 15:40:57

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena indicó que será el próximo 7 de marzo cuando el Consejo Nacional de Morena se reúna para fijar el calendario y las reglas definitivas que regirán el proceso interno de renovación de puestos de elección en 17 estados, entre ellos gubernaturas.

Mora González aprovechó la rueda de prensa semanal para recordar a los militantes del partido guinda algunas de las directrices emanadas desde la dirigencia nacional, como el respeto a los resultados de las encuestas, proceso que en contiendas anteriores no ha convencido a los aspirantes.

También hizo un llamado a todos los candidateables a conducirse bajo principios de unidad, humildad y ética pública, advirtiendo que tolerarán el amiguismo, el influyentismo o el nepotismo.

Ante la reciente visita de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que no existieron regaños ni tensiones internas, señalando que el encuentro transcurrió sin señalamientos y mucho menos fue reparto de espacios.

Mora González subrayó que la mejor campaña debe ser "a ras de tierra, casa por casa", rechazando el uso de campañas de odio, recursos públicos o privados desmedidos.