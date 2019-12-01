Morena Michoacán califica como "ataque a la libertad de expresión" medidas cautelares del IEM contra el gobernador Bedolla

Morena Michoacán califica como "ataque a la libertad de expresión" medidas cautelares del IEM contra el gobernador Bedolla
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 17:47:45
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Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.– El Comité Estatal de Morena, a través de su líder estatal, Jesús Mora González, calificó como un atentado contra la libertad de expresión las medidas cautelares impuestas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Las medidas restringen al mandatario estatal a pronunciarse a favor de que la próxima gobernadora de la entidad sea una mujer. Mora González defendió la postura del gobernador, señalando que el IEM ha sido excesivo en sus determinaciones previas.

"Al órgano electoral le han dado varios reveses por medidas tan cuadradas", apuntó el líder estatal de Morena, sugiriendo que las resoluciones del IEM son demasiado rígidas y afectan derechos fundamentales.

En rueda de prensa indicó que el partido guinda es respetuoso de la institucionalidad, y se trata de un criterio precautorio, más no una sanción definitiva.

"Habrá una ruta jurídica que se trazará... Afortunadamente en México hay tribunales superiores para que ante alguna arbitrariedad, algún exceso cometido en una resolución en un tribunal sea contrarrestado", expresó.

Agregó que la frase de "es tiempo de mujeres" ha sido descontextualizada, ya que no es un tema electorero, sino de lucha de las mujeres.

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