Morena mantiene la confianza del pueblo y encabeza preferencias rumbo a 2027: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, destacó que la más reciente encuesta de Rubrum confirma que Morena continúa como la principal fuerza política del estado y conserva la confianza de las y los michoacanos rumbo a 2027.

De acuerdo con el estudio levantado el 30 de septiembre, Morena registra 33.8% de la preferencia electoral, frente a 13.1% del PAN, 7.3% del PRI y 6.8% de Movimiento Ciudadano. Esto representa una ventaja de más de 20 puntos sobre el segundo partido político con mayor respaldo.

“Las encuestas son una fotografía del momento, pero cuando distintas mediciones colocan de manera constante a Morena al frente, lo que vemos es algo más profundo: la confianza de un pueblo que reconoce los avances de la transformación y quiere que continúe en Michoacán”, afirmó Mora González.

El dirigente estatal señaló que estos resultados deben asumirse con responsabilidad y sin triunfalismos. “La confianza se refrenda todos los días en territorio, escuchando, organizando y manteniendo claros nuestros principios. Morena sigue siendo la primera fuerza política porque representa un proyecto de transformación que tiene raíces profundas en el pueblo de Michoacán”, concluyó.