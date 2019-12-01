Morena, incapaz y corrupto, priorizó obras faraónicas por encima de campañas de vacunación: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- En Morena han demostrado que además de incapaces para gobernar, son a todas luces corruptos porque priorizaron obras faraónicas por encima de campañas de vacunación y los resultados están ahora a la vista con el regreso de enfermedades como el sarampión, la cual fue erradicada por gobiernos emanados del PRI, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

“Más de 300 enfermos, son cifras oficiales por el sarampión, una enfermedad que el PRI cuando gobernaba logró erradicar y que la incapacidad, también es corrupción, de los gobiernos de Morena al darle prioridad a obras faraónicas por encima de campañas de vacunación, hicieron que regresara una enfermedad que causó tantas muertes”, dijo.

La dirigente del ONMPRI, Rocío Luquín Valdés, afirmó que Morena llevó a México a perder el estatus de país libre de sarampión, porque la cobertura de la vacunación infantil contra esta enfermedad bajó severamente después del 2018, cuando en el periodo del 2012-2013 era de un 95 por ciento, nivel necesario para una inmunidad colectiva.

“México había eliminado el sarampión en el 2016, sin embargo, en el 2020 se registró el mayor brote en décadas. Con 196 casos confirmados, en un solo año, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, esto evidenció la fragilidad del sistema de inmunización en nuestro país”, comentó.

Abundó que la falta de estrategias en este sector es responsabilidad del oficialismo que llevó a no contar con las vacunas en los centros de salud, a tener retrasos en campañas nacionales, problemas logísticos de distribución y disminución de presupuesto operativo en el sistema preventivo.

Rocío Luquín recalcó que el PRI no se callará ante la grave crisis de salud que atraviesa México, por eso exige al gobierno de Morena una respuesta inmediata a la crisis del sarampión que hoy se pretende ocultar.

“El PRI estará presionando al Gobierno Federal para acelerar la compra de dosis de vacunas suficientes, incrementar los puntos de vacunación y ampliar la cobertura para contener este preocupante brote de sarampión que afecta a todo nuestro país”, finalizó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal; las secretarias de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa.