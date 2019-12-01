Morena ignora la ayuda internacional en tema de desapariciones: PRI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 19:27:30

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Desde el PRI apoyamos cualquier cooperación internacional que quiera aportar en soluciones conjuntas a la crisis de desapariciones en México, afirmó Verónica Gómez de la Rosa, secretaria de Innovación Digital del CDE, al fijar el posicionamiento del partido.

Indicó que el PRI está del lado de las familias de las y los desaparecidos e impulsará la decisión de elevar esta crisis al escrutinio internacional, ante el pronunciamiento ya de la ONU.

“Desde el PRI se propone la integración de mecanismos especiales de seguimiento, la asistencia técnica internacional y la supervisión independiente para garantizar avances reales y medibles”, indicó.

Lamentó que, hoy, las madres y padres buscadores en medio de riesgos, amenazas y abandono, realicen las labores que le corresponden al Estado y sean revictimizados ante la omisión e indolencia del Gobierno Federal, lo que constituye también una violación a sus derechos humanos.

“Las y los mexicanos necesitamos justicia, no ignorar ayuda internacional y menos reducir el problema a números alejados”, dijo.

Asimismo, exigió que Morena deje de ocultar este grave problema, luego de repudiar, tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, la resolución emitida por la ONU, sobre las 133 mil desapariciones que hay en México.

El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia reconoció que, a pesar de la manipulación de cifras por parte del oficialismo, la ONU basa su informe en el aumento exponencial de fosas clandestinas que se han encontrado y también en cuerpos que hay en los cementerios.

Ante ello “cómo se puede contradecir, pero además hay que señalar el alarmante aumento de los números de personas desaparecidas. En el gobierno de Calderón, el que no olvidan, que no superan, había en promedio siete desaparecidos diarios, con Peña Nieto aumentó la cifra a 15 y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el promedio era de 24, ahora ya aumentó a 40 desaparecidos diarios”, finalizó.

Acompañaron, la secretaria General del PRI, Rocío Luquín; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez; la regidora de Morelia y defensora de México, Edna Martínez; así como el coordinador y vicecoordinador de ediles priistas, Adán Sánchez y Froylán Zambrano; y la alcaldesa de Erongarícuaro, Liliana Campos.