Morena golpea duramente el bolsillo de los mexicanos con su mal manejo de la economía: PRI

Morelia, Michoacán., a 21 de abril de 2026.- México no necesita excusas, México necesita acciones certeras y medidas efectivas que contengan la inflación que afecta los bolsillos de las y los mexicanos, aseguró la dirigente del PRI en Morelia, Carolina Tomas Flores, al exponer el posicionamiento nacional del partido.

El PRI hace un llamado urgente al gobierno federal para que se tome en serio el aumento en los precios y que haga con responsabilidad un manejo bueno de las economías.

“Lo importante no son los discursos, lo importante es que a las familias les alcance el sueldo para vivir dignamente. Cuando esto sube, crece la preocupación en los hogares, ya que el dinero rinde menos, la comida, el transporte, y lo básico está más caro. México no necesita excusas, México necesita acciones”, dijo.

Afirmó que es el mal manejo de la economía lo que hace subir los precios de los productos y servicios, “el dinero ya no alcanza. La gente ya no vive con números del gobierno. Vive de lo que se puede comprar en el mercado, en el súper. Vivimos de lo que podemos llevar día con día a nuestra casa”.

Lamentó que, por las malas políticas económicas de Morena, hoy alimentos básicos como el jitomate haya llegado, incluso, hasta los 90 pesos por kilogramo.

“Tan solo en marzo los precios de las frutas y las verduras subieron casi 11% y esto se refleja directamente en los hogares. El gobierno no ha podido frenar el aumento de los precios y eso lo estamos pagando todos, todas las familias. Datos del Banco de México muestran que hoy la inflación va en aumento. Pasó de 3.7% en enero a 4.63% en la primera quincena de este mes”, expuso.

Por ello, desde el PRI, “exigimos al gobierno federal un manejo responsable de la economía y medidas que sean efectivas y que contengan la inflación, en defensa siempre del bolsillo de los mexicanos, porque el PRI sí sabe gobernar”, finalizó.

Acompañaron, el dirigente estatal, Memo Valencia; la secretaria general, Rocío Luquín; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez; así como Edna Martínez Nambo, regidora de Morelia y dirigente del ONMPRI; y el presidente de la Fundación Colosio Filial Michoacán, Evelio Segura.