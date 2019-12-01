Morena espera resolución del IEM por espectaculares de David Cortés 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 17:09:32

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- En seguimiento a la denuncia presentada por Morena Michoacán ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) contra el diputado federal panista David Cortés Mendoza, el representante del partido guinda ante los órganos electorales, Rigoberto Márquez Verduzco, señaló que el proceso sigue su curso.

La denuncia original se interpuso debido a la presunta promoción de imagen a través de 21 espectaculares colocados en diversos puntos en el estado.

"La denuncia fue recibida y ya está en trámite ante la autoridad electoral. Estamos a la espera de la resolución oficial, la cual se estima para las primeras fechas de enero, alrededor del día 8", comentó el también secretario de finanzas del Comité Estatal de Morena.

Agregó que, tras la denuncia ante el IEM, notaron que el diputado comenzó a bajar de manera periódica y voluntaria la publicidad, lo cual dijo es un indicio de que se reconoce la posible violación a la ley.

El Secretario de Finanzas recordó que, además de este caso, se mantiene en análisis jurídico la situación de otros funcionarios locales, como el director del OOAPAS, para asegurar que no haya uso de recursos públicos en actos de posible publicidad.