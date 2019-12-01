Morena es todo lo que criticaba opacidad, irregularidades y saqueo descarado al pueblo: Armado Tejeda Cid

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 13:20:16

Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló 59 mil 345 millones de pesos en irregularidades y observaciones pendientes de aclarar en el último año de gobierno de Morena. Los rubros más opacos: Seguridad, Infraestructura y PEMEX.

El diputado federal panista Armando Tejeda Cid denunció que los resultados de la ASF confirman la peor cara del gobierno que llegó prometiendo transparencia y combate a la corrupción: hoy es el que registra las mayores irregularidades en la historia reciente.

“Morena llegó prometiendo acabar con la opacidad y el manejo discrecional del presupuesto. Hoy es quien encabeza las mayores irregularidades. Son ellos los que hoy roban al pueblo con descaro”, afirmó.

Los sectores más afectados:

• Seguridad: Más del 70 % del presupuesto total no fue auditado, dejando en total opacidad uno de los rubros más sensibles para los mexicanos.

• Infraestructura (SICT): Más de 1,131 millones de pesos pendientes de aclarar en proyectos carreteros y de movilidad, incluyendo obras como el Puente Vehicular Nichupté y la carretera Real del Monte–Huasca. Estas observaciones forman parte de los 3 mil 460 millones de pesos del Grupo Funcional de Desarrollo Económico, uno de los focos rojos más graves de la entrega.

• PEMEX: 30 auditorías y mil 762 millones de pesos por aclarar. En contraste, la refinería Dos Bocas —que costó 84,694 millones de pesos— apenas recibió tres acciones de revisión, lo que levanta serias dudas sobre la seriedad de la fiscalización.

El legislador contrastó estas cifras con la fiscalización del Tren Maya, obra insignia del sexenio: de 19,542 millones de pesos auditados (79.77 % del universo), no se encontró un solo peso por aclarar. “Mientras en otras áreas hay miles de millones en opacidad, en su obra estrella todo aparece impecable. Eso habla por sí solo”, señaló.

En Michoacán, estado gobernado por Morena debe explicar el destino de 214 millones de pesos destinados a infraestructura, educación y seguridad.

“Lamentablemente Michoacán no es la excepción. En un estado que clama por más inversión en educación, salud y seguridad, la opacidad solo agrava la crisis que viven las familias michoacanas”, lamentó Tejeda Cid.

Finalmente, el diputado advirtió que los legisladores del PAN exigirán transparencia total, rendición de cuentas y acceso inmediato a la información pública.

“El pueblo de México ya no tolera más mentiras ni más robos disfrazados de ‘transformación’. Exigimos claridad y castigo a los responsables”, concluyó.