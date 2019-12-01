Morena deja atrás la interna y abre una etapa de escucha y construcción: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que el proceso interno de la alianza Morena-Verde-PT concluyó con la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, por lo que ahora corresponde concentrarse en la unidad, la organización y el trabajo territorial.

Mora recordó que el proceso se desarrolló con reglas conocidas por los tres partidos y culminó con una encuesta de población abierta en la que participaron distintos liderazgos de Morena, PT y Verde. La medición evaluó conocimiento, opinión, honestidad, cercanía, disposición de voto y preferencia para encabezar la alianza, y colocó a Torres Piña en primer lugar.

“El método democrático debe respetarse siempre, también cuando el resultado no coincide con una aspiración personal”, sostuvo Mora. Añadió que Carlos Torres Piña ya ha demostrado esa conducta en otros procesos, al respetar resultados, acompañar a quienes fueron designados y poner su estructura al servicio del movimiento.

“Lo que sigue es regresar a las regiones, escuchar a productores, empresarios, mujeres, jóvenes, trabajadores, pueblos originarios y organizaciones sociales. Con Carlos Torres Piña como coordinador, Morena debe pasar de la definición a la unidad y de la unidad al trabajo con el pueblo de Michoacán”, concluyó Jesús Mora.