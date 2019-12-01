Morena defiende la desincorporación de predios públicos como "transparente" y cuestiona a la oposición

Morena defiende la desincorporación de predios públicos como "transparente" y cuestiona a la oposición
Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 15:18:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena, salió en defensa de la iniciativa de desincorporación de 38 bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, calificando el proceso como "transparente" y orientado al desarrollo social concreto", al tiempo que dijo existe una distinción con la administración anterior a la cual no le permitieron dar paso a este mismo proceso.

*"En este sentido nosotros no somos iguales," sentenció Mora González, quien aseguró que si el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo hubiera concretado la desincorporación de bienes "hubiera hecho mal uso de los recursos obtenidos".

Desincorporación vs. Venta

Mora González apuntó  en rueda de prensa que el proceso no implica una venta, sino un cambio de régimen fiscal para transferir o regularizar bienes con fines de utilidad pública. 

Citó ejemplos como la transferencia de propiedades a municipios para construir casas de la cultura o unidades médicas, e incluso la desincorporación de un predio para que el propio Congreso del Estado adquiera la posesión del inmueble que ocupa.

A pesar de las acusaciones de que el proceso beneficia a empresarios conocidos, el líder de Morena aseguró que la discusión en el Pleno será plural y que "cualquier señalamiento que se realice pues tiene que ir sustentado de pruebas, no nada más en el dicho o se trata de un chisme".

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Conductor del transporte púlbico resulta herido tras chocar con locomotora en Celaya, Guanajuato
Tras cateo en  Uruapan, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una mujer
Más información de la categoria
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Claudia Sheinbaum afirma tener "Plan B" a su reforma electoral
Sheinbaum descarta que abatimiento de “El Mencho” fuera para evitar invasión de Estados Unidos
Comentarios