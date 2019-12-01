Morena defiende la desincorporación de predios públicos como "transparente" y cuestiona a la oposición

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena, salió en defensa de la iniciativa de desincorporación de 38 bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, calificando el proceso como "transparente" y orientado al desarrollo social concreto", al tiempo que dijo existe una distinción con la administración anterior a la cual no le permitieron dar paso a este mismo proceso.

*"En este sentido nosotros no somos iguales," sentenció Mora González, quien aseguró que si el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo hubiera concretado la desincorporación de bienes "hubiera hecho mal uso de los recursos obtenidos".

Desincorporación vs. Venta

Mora González apuntó en rueda de prensa que el proceso no implica una venta, sino un cambio de régimen fiscal para transferir o regularizar bienes con fines de utilidad pública.

Citó ejemplos como la transferencia de propiedades a municipios para construir casas de la cultura o unidades médicas, e incluso la desincorporación de un predio para que el propio Congreso del Estado adquiera la posesión del inmueble que ocupa.

A pesar de las acusaciones de que el proceso beneficia a empresarios conocidos, el líder de Morena aseguró que la discusión en el Pleno será plural y que "cualquier señalamiento que se realice pues tiene que ir sustentado de pruebas, no nada más en el dicho o se trata de un chisme".