Morena debe impulsar una agenda de protección para niñas, niños y jóvenes en plataformas digitales: Torres Piña

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Carlos Torres Piña, coordinador de los Comités de Defensa de la 4T y la Soberanía de Morena en Michoacán, señaló que el partido debe acompañar la discusión nacional sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los contenidos que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes.

El coordinador morenista consideró necesario actualizar las reglas bajo las cuales operan las grandes empresas tecnológicas, particularmente cuando sus algoritmos seleccionan, recomiendan y amplifican contenidos relacionados con violencia, acoso, discursos de odio, explotación sexual o prácticas que pueden poner en riesgo a menores de edad.

“Las plataformas no son espacios neutrales. Sus algoritmos determinan buena parte de lo que millones de personas ven todos los días. Por eso Morena debe participar en esta discusión desde una posición clara: proteger la libertad de expresión, pero también defender el derecho de niñas, niños y jóvenes a desarrollarse en entornos digitales más seguros”, expresó Torres Piña.

Señaló que para Morena esta discusión también debe incorporar a las familias, las escuelas, especialistas y a las propias empresas tecnológicas, porque fenómenos como el ciberacoso, la violencia digital, la exposición a contenidos inapropiados y el uso excesivo de plataformas requieren respuestas que combinen educación, prevención y nuevas responsabilidades para quienes administran estos espacios.

Torres Piña indicó que en Michoacán los comités de Morena pueden contribuir a informar y abrir la discusión pública sobre los cambios que están provocando las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

“Esta es una discusión que Morena debe dar con seriedad. La innovación tecnológica puede generar enormes beneficios, pero el desarrollo de las plataformas también debe avanzar acompañado de responsabilidades y de reglas que pongan en el centro los derechos y el bienestar de las personas”, concluyó.