Morena, condenado a repetir la historia: el desgaste del partido podría entregarle el triunfo a la oposición en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 11:54:25

Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre de 2026.- La soberbia, las malas decisiones y el desgaste de las coordinaciones de Morena comienzan a abrirle camino al PAN y a Alfonso Martínez rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Morena podría estar caminando hacia un escenario electoral que ya conoce y que debería preocupar seriamente a sus dirigentes: perder buena parte del terreno político que consiguió cuando llegó al poder. Lo que ocurrió en 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podría repetirse ahora en la administración de Claudia Sheinbaum.

El problema para Morena no necesariamente está en la falta de votos o de simpatizantes, sino en el desgaste provocado por sus propias decisiones. Las disputas internas, las imposiciones, las pugnas por las coordinaciones y la confianza excesiva en que la marca del partido será suficiente para ganar elecciones podrían convertirse en sus principales enemigos.

En Michoacán, el panorama comienza a representar una oportunidad para la oposición. La posibilidad de que Morena pierda presidencias municipales, diputaciones locales y espacios en el Congreso federal ya no parece un escenario que deba descartarse. El partido corre el riesgo de llegar a las urnas dividido, desgastado y con una militancia inconforme.

Y mientras Morena concentra sus esfuerzos en resolver sus conflictos internos, el PAN podría encontrar el escenario ideal para recuperar terreno político.

Uno de los principales beneficiados podría ser Alfonso Martínez Alcázar, quien tendría la oportunidad de capitalizar el descontento y convertir a Morelia en el punto de partida de un proyecto político de mayor alcance.

La capital michoacana representa mucho más que una presidencia municipal: puede convertirse en una plataforma para fortalecer sus aspiraciones rumbo a la gubernatura. Si Morena no consigue construir una candidatura competitiva y mantener la unidad, Alfonso Martínez podría encontrar una oportunidad real de disputar y ganar la capital, además de posicionarse como uno de los principales contendientes por el gobierno estatal.

La historia de 2021 debería servir como advertencia. En aquellas elecciones intermedias del gobierno de López Obrador, Morena y sus aliados perdieron terreno frente a la oposición, particularmente en la Ciudad de México y en la Cámara de Diputados, donde dejaron de contar con la mayoría calificada por sí solos. El respaldo presidencial no fue suficiente para impedir el avance opositor.

Ahora, con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, Morena enfrenta una prueba similar. La popularidad de la mandataria no garantiza automáticamente triunfos para sus candidatos, especialmente cuando las decisiones locales y las disputas partidistas terminan alejando a sus propias bases.

El exceso de confianza puede salir caro. Morena parece estar apostando demasiado a que el electorado votará por sus siglas sin importar quiénes sean sus candidatos, mientras la oposición observa cómo se multiplican las fracturas internas.

La gran pregunta rumbo a 2027 es si Morena será capaz de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde o si terminará entregándole a sus adversarios una elección que, por fuerza política, tenía condiciones para ganar.

Porque en política las elecciones no se pierden solamente cuando el adversario es más fuerte; muchas veces se pierden cuando un partido deja de escuchar, se divide y comienza a creer que tiene asegurada la victoria.