Morena celebra aumento a presupuesto para mujeres y diversidad; proponen criterios estrictos para candidaturas de la comunidad LGBT

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- Rigoberto Márquez Verduzco, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), expresó su beneplácito por la reciente aprobación del incremento en las partidas presupuestales destinadas a la capacitación y formación de mujeres y la población LGBT dentro de los partidos políticos.

En entrevista, apuntó que en el caso del partido guinda han ejercido cerca de 2 millones 400 mil pesos en el área de la Secretaría de la Mujer. "De este incremento del 3 por ciento que se manejaba anteriormente, que el partido de Morena cumplió, que debo de remarcar que en el tiempo que tengo aquí en la Secretaría de Finanzas no hemos recibido ninguna multa por no ejecutar el presupuesto en cabalidad total y se ha dado función y se le ha dado certeza a la Secretaría de la Mujer y ella ha hecho su trabajo propio", indicó.

Detalló que la propuesta eleva el recurso para mujeres del 3 por ciento al 8 por ciento, lo que, según Márquez Verduzco, garantiza el apoyo en los 113 municipios y 24 distritos.

En cuanto a la cuota para la población LGBT, aumenta al 5 por ciento. "Este año, el partido ejerció 350 mil pesos en este rubro... y con la nueva reforma tendremos que llegar cerca a los 800 mil pesos", apuntó.

Márquez Verduzco comentó la importancia de que los diputados retomen cómo se establecerán los requisitos para las candidaturas de la diversidad.

"Una de las propuestas que planteaba el presidente Jesús Mora y tu servidor era tener una trayectoria pública y un reconocimiento público sobre la lucha de la diversidad; dos, hacer la previa una publicación para que las diversas asociaciones y los diversos compañeros de la diversidad puedan verificar que sí se cumple, porque en algún momento de la historia de esta lucha hay quienes se han registrado y han aparecido de un lado a otro como parte de la diversidad sin tener el reconocimiento alguno", expresó Márquez Verduzco, quien enfatizó que dar presupuesto es positivo, pero es crucial respetar y verificar la autenticidad de quienes se postulan bajo estas acciones afirmativas.