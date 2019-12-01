Ataque armado en restaurante de la CDMX deja una persona muerta y otra herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 23:05:08

Ciudad de México, 21 de diciembre del 2025.- Una persona murió y otra resultó lesionada tras un ataque directo registrado en un restaurante ubicado en inmediaciones de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en un establecimiento de venta de comida situado en la calle Niza, donde tres personas fueron atacadas a balazos.

Una mujer y dos hombres se encontraban consumiendo alimentos cuando dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y les dispararon.

Luego de la agresión, los atacantes huyeron del sitio. El ataque dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades desplegaron un operativo en la zona y ya se iniciaron las investigaciones correspondientes.