Conductor de pipa, el responsable de la explosión en Iztapalapa: Fiscalía CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 22:57:16

Ciudad de México, 21 de diciembre del 2025.- A más de tres meses del estallido de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que el conductor fue el responsable del siniestro, al circular a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

Como parte del proceso, las autoridades informaron que se concretaron 143 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas, por un monto total de 480 millones de pesos, cifra considerada histórica en materia de reparación del daño en la capital del país.

Por su parte, la Secretaría de Salud de la CDMX mantiene el seguimiento médico de 52 personas lesionadas.

Mismas que ya fueron dadas de alta hospitalaria, pero continúan bajo observación para atender posibles secuelas derivadas del incidente.