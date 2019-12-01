Niño resulta con quemaduras de primer grado al jugar con pirotecnia en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 00:17:46

Zitácuaro, Mich., a 22 de diciembre de 2025.— Un menor de 11 años de edad resultó con quemaduras de primer grado en ambas manos la noche de este domingo, luego de sufrir un accidente mientras manipulaba juegos pirotécnicos en la vía pública.

El incidente fue reportado alrededor de las 20:50 horas, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, quienes se trasladaron a la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Crescencio Morales, en las inmediaciones de la gasolinera conocida como “Puma”.

A su arribo, los bomberos localizaron al menor sentado junto a su padre. Tras una valoración prehospitalaria, se confirmó que presentaba quemaduras superficiales en las palmas de ambas manos, por lo que se le brindaron las primeras atenciones en el lugar.

Posteriormente, el menor fue trasladado al Hospital Regional de Zitácuaro para una evaluación médica más especializada, quedando bajo resguardo del personal médico en turno.

De acuerdo con el testimonio de familiares, el menor se encontraba jugando con otros niños y encendiendo cohetes, cuando por un descuido uno de los artefactos le provocó las lesiones.

El Heroico Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a madres y padres de familia a extremar precauciones con el uso de pirotecnia, especialmente cuando hay menores de edad involucrados, ya que este tipo de accidentes son recurrentes durante la temporada decembrina.