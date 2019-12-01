Justicia de EU aclara retiro de imágenes del caso Epstein: fue por protección a víctimas, no por presiones políticas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 07:52:46
Washington, Estados Unidos, 22 de diciembre del 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) aclaró la eliminación temporal de archivos e imágenes relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, decisión que generó cuestionamientos y especulaciones en la opinión pública.

La dependencia explicó que el retiro de más de una docena de fotografías y documentos respondió a solicitudes expresas de organizaciones que representan a víctimas, con el objetivo de evitar una posible revictimización y proteger su privacidad, y no a presiones de carácter político o institucional.

De acuerdo con el DOJ, algunos de los materiales contenían elementos que podrían facilitar la identificación de víctimas o sobrevivientes, por lo que se optó por suspender su difusión mientras se realiza un proceso de revisión y edición de los archivos.

Las autoridades federales aseguraron que la información será publicada nuevamente una vez que se garantice la protección de la identidad de las víctimas, reiterando su compromiso con la transparencia, el acceso a la información y el respeto a los derechos de quienes fueron afectados por el caso Epstein.

