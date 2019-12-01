Profesor universitario es procesado por presunto abuso a una alumna en Morelia, Michoacán 

Morelia, Mich., a 21 de diciembre de 2025.— Un docente universitario fue vinculado a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de violación, luego de que un juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

El imputado, identificado como Roberto “N”, enfrenta cargos derivados de una denuncia presentada por una joven que señaló haber sido víctima de una agresión sexual ocurrida en el mes de septiembre del presente año. De acuerdo con las investigaciones, los hechos se habrían registrado al interior de una oficina universitaria, donde el ahora detenido ofrecía asesorías académicas a la denunciante.

La indagatoria fue encabezada por la Unidad de Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género, así como en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Tras recabar testimonios y otros elementos probatorios, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada conforme a la ley.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al acusado y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía michoacana reiteró que continuará actuando con firmeza en la atención de delitos sexuales y subrayó su compromiso de garantizar justicia a las víctimas, así como de combatir de manera frontal cualquier forma de violencia de género.