Ultiman a cuatro miembros de una familia en Chilapa, Guerrero; habría una policía entre las víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 07:58:39

Chilapa, Guerrero, a 22 de diciembre 2025.- La noche del 21 de diciembre, cuatro integrantes de una familia fueron privados de la vida en el municipio de Chilapa, Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el multihomicidio se desarrolló en un inmueble de la calle 12 Sur del barrio de San José, sitio en donde fueron abandonados los cadáveres de dos hombres y dos mujeres.

Según las primeras indagaciones, hombres armados entraron a la casa y abrieron fuego contra los presentes, para después escapar del lugar.

Momentos después llegó al lugar personal de seguridad y ministerial, quienes encontraron en el suelo varios casquillos percutidos de un fusil AR-15.

Algunos medios locales detallaron que una de las mujeres asesinadas fue identificada como Josefina “N”, supuesta integrante de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Guerrero ha informado de personas detenidas por estos asesinatos.