Morena buscará que Querétaro no caiga en la omisión con la Reforma Judicial: Edgar Inzunza Ballesteros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:51:43

Querétaro, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- Morena buscará que Querétaro no caiga en la omisión con la reforma judicial, afirmó Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador del Grupo Legislativo del Partido de Morena en el Congreso Local, quien además se dijo abierto al diálogo, aunque no descartó el uso de la tómbola.

Aclaró que no por el hecho que en Querétaro aún no se legisle sobre la Reforma Judicial estén cayendo en desacato.

“No va más allá de una declaración, no vemos por parte de la relación en lo federal y en lo estatal que haya una diferencia también para llegar a un punto de encuentro de choque”

Aseguró que esta reforma impulsada desde el Ejecutivo federal avanzará en la entidad mediante el diálogo y la conciliación entre fuerzas políticas, descartando escenarios de confrontación.

“No va más allá de una declaración. No vemos diferencias tan grandes entre lo federal y lo estatal que puedan generar un choque. Estoy seguro que, a través del diálogo esta reforma va a avanzar”.

Recordó que la iniciativa nace desde la Federación y que los márgenes de la reforma están definidos por el Congreso de la Unión, por lo que los congresos locales deben homologar la legislación sin caer en omisiones. Subrayó que la fecha límite para su implementación es junio de 2027, aunque este mismo año debe estar aprobada en el ámbito estatal.

Respecto a las críticas del diputado Guillermo Vega, quien advirtió sobre errores cometidos a nivel federal, Inzunza respondió que Morena está abierto a revisar y perfeccionar aspectos de la reforma, pero insistió en que el proceso debe respetar los lineamientos nacionales.

“Hay cosas que se pueden modificar todavía, no significa que la reforma se quede estática. Lo importante es democratizar el poder judicial y garantizar que jueces y magistrados cuenten con respaldo popular”.

Sobre la renovación del Poder Judicial, aclaró que la reforma establece que en 2027 deberá renovarse en su totalidad, no de manera parcial. En cuanto al mecanismo de selección, rechazó que la llamada “tómbola” sea generalizada y explicó que se trata de un procedimiento específico de participación, aunque reconoció que puede discutirse en comisiones.

Reiteró que Morena privilegiará el diálogo con otras fuerzas políticas, incluyendo al PAN, para alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante la reforma sin mayores conflictos.