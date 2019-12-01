Morena atribuye violencia en Teotihuacán a gobiernos de Calderón y Peña Nieto

Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados atribuyó la violencia registrada tras el tiroteo en Teotihuacán a los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante la sesión, legisladores de oposición llevaron el tema al pleno, donde solicitaron un minuto de silencio por las víctimas y señalaron que el partido en el poder no puede evadir su responsabilidad ante los hechos recientes.

En respuesta, la diputada Gabriela Valdepeñas sostuvo que la violencia en México no comenzó con Morena, sino en administraciones anteriores. Afirmó que durante el sexenio de Calderón, con la llamada guerra contra el narcotráfico, los homicidios superaron los 120 mil, mientras que en el de Peña Nieto se sumaron alrededor de 156 mil más.

“PAN y PRI dispararon la violencia. Morena hereda el pico y empieza a contenerla”, expresó la legisladora, quien agregó que lo ocurrido en Teotihuacán es un “episodio local” que no puede analizarse aislado del contexto nacional de violencia acumulada. Asimismo, acusó a la oposición de responsabilizar únicamente al gobierno actual sin reconocer el origen previo del problema.