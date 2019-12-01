Morena arrasará en Morelia por el hartazgo de 8 años de gobiernos panistas: Alejandro Mercado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 15:58:45

Morelia, Michoacán, a 7 de marzo de 2026.– El coordinador estatal de la agrupación ciudadana Mano a Mano, Alejandro Mercado, afirmó que Morena no solo ganará las próximas elecciones en Michoacán, sino que arrasará en Morelia y en todo el estado, ante el evidente hartazgo ciudadano por casi ocho años de gobiernos panistas que, aseguró, han dejado abandono, deterioro y corrupción en la capital michoacana.

Mercado señaló que en las colonias, comunidades y en el propio centro de la ciudad es evidente el descontento social, ya que los problemas básicos no solo no se resolvieron, sino que se agravaron durante las administraciones del PAN.

“Es evidente el abandono. Las calles están rotas, las colonias y comunidades fueron olvidadas y hasta el Centro Histórico se encuentra cada vez más deteriorado. El PAN no cumplió”, afirmó.

El coordinador de Mano a Mano también criticó la falta de capacidad de varios funcionarios municipales y acusó que la actual administración se ha caracterizado por la ineficiencia y la corrupción.

“Estamos frente al gobierno más corrupto en la historia de Morelia, con funcionarios sin capacidad y con un alcalde que prácticamente nunca volvió a la ciudad para atender los problemas de la gente”, señaló.

Además, advirtió que la situación de seguridad en la capital michoacana también se ha deteriorado de manera preocupante.

“Hoy Morelia enfrenta los niveles de inseguridad más altos de su historia. La gente lo vive todos los días en sus colonias, en sus negocios y en sus calles”, expresó.

Ante este panorama, Alejandro Mercado afirmó que el proyecto de la Cuarta Transformación representa una alternativa real para recuperar el rumbo de la ciudad y del estado.

“Morena representa la esperanza de cambio para Morelia y para Michoacán. La ciudadanía quiere gobiernos cercanos a la gente, honestos y que realmente resuelvan los problemas. Por eso estamos convencidos de que el movimiento no solo ganará, arrasará en las próximas elecciones”, concluyó.