Morena aprueba lineamientos para elegir candidatos rumbo a las elecciones de 2027

Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- El Consejo Nacional de Morena aprobó en menos de hora y media los lineamientos que regirán el proceso interno para seleccionar a sus candidatos de cara a las elecciones de 2027.

Durante la sesión, en la que participaron cerca de 300 consejeros del partido, se acordó que se designarán 17 coordinadores estatales de la llamada Defensa de la Cuarta Transformación, quienes posteriormente podrían convertirse en los candidatos a las gubernaturas en las entidades donde habrá renovación del cargo.

El documento también establece los criterios para quienes aspiren a competir por alguna de las 500 diputaciones federales que estarán en juego en los próximos comicios.

Entre las reglas aprobadas se incluyó garantizar condiciones de competencia equitativas entre los aspirantes, evitar gastos excesivos durante el proceso interno y prohibir ataques o descalificaciones entre integrantes del movimiento.

Asimismo, Morena reiteró que no permitirá prácticas de nepotismo, por lo que quedará impedida la participación de personas con vínculos familiares o personales con dirigentes de la Cuarta Transformación, así como con legisladores o funcionarios en funciones.

El registro de aspirantes iniciará el 22 de junio, cuando podrán inscribirse quienes busquen ser coordinadores estatales en las entidades que renovarán gubernatura.

En la misma sesión, el Consejo Nacional expresó su respaldo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y adelantó que la bancada del partido votará a favor de la iniciativa en el Congreso de la Unión.