Morena acusa al PRI y PAN de lucrar políticamente con tragedias naturales

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre 2025.- El dirigente de Morena en Michoacán expresó su solidaridad con las familias afectadas por las recientes inundaciones ocasionadas por las inclemencias climáticas en distintos estados del país.

Aseguró que la población afectada no está sola y que desde Michoacán se les envía solidaridad y compromiso. Además, reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum de las brigadas de Servidores de la Nación, el Ejército y la Marina que resguardan las zonas dañadas, al tiempo que externó su más sentido pésame a las víctimas de esta tragedia.

El líder morenista condenó el oportunismo y la rapiña política del PRI y el PAN, a quienes acusó de intentar sacar provecho electoral de una situación que debería unir al país. Señaló que, en momentos de emergencia nacional, las acciones deben centrarse en la solidaridad y el apoyo mutuo, no en la búsqueda de beneficios partidistas.

Asimismo, denunció la existencia de una campaña de desinformación en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual —dijo— pretende manipular la contingencia climática para atacar al gobierno federal.

Afirmó que la verdadera molestia de los partidos opositores radica en la desaparición del FONDEN, que en el pasado funcionaba como “una caja chica” de la que se beneficiaban funcionarios del viejo régimen, sin rendición de cuentas ni transparencia.

Finalmente, Mora González informó que Morena Michoacán se mantiene a disposición del país y dispuesto a colaborar activamente con las dirigencias nacionales. Anunció que el partido instalará centros de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas, como muestra de solidaridad y compromiso con el pueblo mexicano.