Morelos se viste de deporte y orgullo patrio con el “Torneo Patrio 2025”

Villa Morelos, Michoacán, a 3 de septiembre 2025 – Con gran entusiasmo y en el marco de las celebraciones patrias, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, anunció la convocatoria al “Torneo Patrio 2025”, una justa deportiva que busca fomentar la convivencia, el orgullo morelense y la pasión por el deporte en el municipio.

En ese sentido, se informó que este torneo, organizado a través de la Dirección de Cultura, Educación, Salud y Deporte, contempla disciplinas de voleibol femenil, voleibol varonil y fútbol varonil, dando así oportunidad a jóvenes y adultos de demostrar su talento y espíritu de competencia sana.

Las actividades tendrán lugar en la Unidad Deportiva, iniciando el sábado 13 de septiembre a las 12:30 horas y concluyendo el jueves 20 de noviembre a la misma hora. Además, se premiará a los tres primeros lugares de cada disciplina y categoría, con estímulos económicos de 8 mil pesos para el primer lugar, 5 mil pesos para el segundo lugar y 3 mil pesos para el tercer lugar.

Julio César Conejo Alejos destacó que este torneo no sólo fortalece la identidad cultural y deportiva del municipio, sino que también une a las familias en torno al espíritu de las Fiestas Patrias: “Queremos que cada partido, cada jugada y cada triunfo sea motivo de orgullo, porque en Morelos celebramos a México con unidad, deporte y tradición”.

Finalmente, se informó que las inscripciones están abiertas a partir de esta publicación en la Oficina de Presidencia, con la encargada del deporte, María Guadalupe López Orozco.