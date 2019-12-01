Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 13:32:22

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2026.- Los morelianos ya probaron el PAN y no les funcionó, con cinco años de retraso en el gobierno municipal, así lo afirmó Juan Carlos Barragán Vélez, quien actualmente busca la coordinación de la Cuarta Transformación en la capital michoacana; acusó que el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, tiene abandonada la ciudad.

En encuentro con medios de comunicación, el diputado local señaló que durante sus administraciones, Alfonso Martínez se ha dedicado a labores electorales para perseguir la gubernatura de Michoacán, sin ocuparse de las necesidades de los morelianos.

“Yo les preguntaría algo importante, ¿dónde estuvo Alfonso Martínez esta semana? ¿qué resolvió? ¿qué resolvió la semana pasada? ¿qué resolvió el mes pasado? ¿qué resolvió el semestre pasado o qué resolvió en esta ciudad el año pasado?”.

Asimismo, acusó que el emanado del Partido Acción Nacional (PAN) ha endeudado a la ciudad, sin dar resultados.

Luego de la declaración del alcalde en que asegura, Morena perderá la elección del 2027, Juan Carlos Barragán señaló que la 4T ganará dos a uno a la oposición. De la manera, llamó a que éste saldé las deudas que ha contratado para que la siguiente administración saque a flote las problemáticas que persisten en Morelia.