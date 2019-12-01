Morelianos reconocen a Juan Carlos Barragán como el único que conoce Morelia

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2026.- Para conocer los problemas de Morelia no basta con recorrer sus avenidas principales; hay que entrar a sus colonias, visitar sus comunidades y escuchar a quienes enfrentan todos los días las carencias de sus hogares. Así lo reconocen morelianos que han coincidido con Juan Carlos Barragán durante sus recorridos por la capital michoacana.

La presencia constante del diputado en colonias, comunidades y tenencias ha sido parte de su trabajo político, una dinámica que le ha permitido mantener contacto directo con las familias y conocer las necesidades que persisten en materia de servicios públicos, infraestructura y bienestar.

“Morelia no se conoce desde un escritorio, se conoce caminando sus calles y escuchando a su gente”, es la premisa que Barragán ha sostenido durante sus encuentros con la ciudadanía.

Para habitantes de distintas zonas de la ciudad, conocer a quienes aspiran a representar o gobernar Morelia también significa saber quiénes recorren sus calles, escuchan sus demandas y mantienen presencia más allá de los tiempos electorales.

En ese sentido, el trabajo territorial se ha convertido en una característica de la trayectoria de Barragán, quien ha mantenido recorridos y actividades de atención ciudadana bajo la consigna de trabajar mano a mano con las familias.