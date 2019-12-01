Morelia y Uruapan mejoran percepción de seguridad de acuerdo al INEGI: Bedolla

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la disminución en la percepción de inseguridad en los municipios de Morelia y Uruapan, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos muestran una tendencia favorable a la baja en el comparativo anual de septiembre de 2025 frente a septiembre de 2026, señaló el mandatario, quien reconoció también la coordinación que existe con las autoridades federales para la detención de objetivos prioritarios y generadores de violencia, como el caso de los tres presuntos responsables de la explosión ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, informada este viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

Ramírez Bedolla explicó que, en la capital michoacana, la percepción de inseguridad descendió 8.3 puntos porcentuales, al pasar de 76 por ciento en septiembre de 2025 a 67.7 por ciento en septiembre de 2026.

En cuanto a Uruapan, Ramírez Bedolla detalló que también mostró una mejora en el indicador anual, al pasar del 82.6 por ciento registrado en septiembre del año pasado a un 80 por ciento en el mismo mes de 2026, lo que representa una disminución de 2.6 puntos porcentuales.

Con este avance, Uruapan logró salir del top 5 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, ubicándose en la décima posición. Asimismo, en la comparación trimestral correspondiente al periodo de junio a septiembre de 2026, ambas ciudades mostraron números positivos y una mejora sostenida en la apreciación de la ciudadanía respecto a la seguridad en su entorno.