Morelia, sede del Encuentro Internacional de Mujeres “No tengas miedo a brillar”

Morelia, Michoacán; 10 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el liderazgo femenino, el emprendimiento y la creación de redes de colaboración entre mujeres, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, presentó el Encuentro Internacional de Mujeres “No tengas miedo a brillar”, un congreso que reunirá en la ciudad a empresarias, conferencistas y líderes sociales de distintos ámbitos.

A través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), el Ayuntamiento impulsa este espacio de diálogo y formación que busca generar herramientas para el desarrollo económico y el empoderamiento de las mujeres, así como fortalecer vínculos entre liderazgos femeninos.

Durante la presentación, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que este encuentro permitirá visibilizar experiencias de mujeres líderes y promover el intercambio de ideas para enfrentar los retos que aún persisten en distintos contextos.

Señaló que la respuesta a la convocatoria ha sido amplia, con más de 410 mujeres inscritas provenientes de alrededor de 60 municipios de Michoacán, lo que refleja el interés por fortalecer redes de colaboración y aprendizaje entre emprendedoras y empresarias.

"Este es un claro ejemplo de que cuando la sociedad se une para un fin en común, en este caso generar mayores herramientas para las mujeres que están emprendiendo en Morelia, pues se generan cosas muy importantes", afirmó Hernández Abarca.

Cabe destacar que la empresaria internacional y conferencista y consultora en inteligencia cultural, Bisila Bokoko, participará como embajadora del encuentro. Reconocida por su trayectoria global, Bisila Bokoko expresó su entusiasmo por participar en este encuentro y elogió a Morelia por su belleza, su riqueza cultural y el trato cálido de su gente, al señalar que la ciudad representa un entorno ideal para impulsar iniciativas que conecten a mujeres líderes de distintos contextos.

El congreso también contará con la participación de Karina Escobar, reconocida empresaria y conferencista internacional; así como de Lucy Ponce, destacada por su trabajo en la creación de redes de capacitación.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de generar más oportunidades para las mujeres, fortalecer su autonomía económica y abrir espacios que impulsen su desarrollo y liderazgo.