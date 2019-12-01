Morelia, sede del Cuarto Congreso Nacional del Sindicato Mexicano de Salud  (SIMESA)

Morelia, sede del Cuarto Congreso Nacional del Sindicato Mexicano de Salud  (SIMESA)
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 09:45:02
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Morelia, Michoacán, 28 de Octubre de 2026.- Los días 30 y 31 de Octubre se realizará el Cuarto Congreso Nacional del Sindicato Mexicano de Salud  (SIMESA), cuya sede será el Palacio Clavijero, en el Centro Histórico de Morelia 

Así lo dieron a conocer, Sergio García Avellaneda, coordinador del Cuarto Congreso Nacional SIMESA, Jesús Ricardo Cruz Cotero, Presidente  del Comité Ejecutivo Nacional de SIMESA, Victor Manuel Ortega Baeza, responsable de SIMESA en Michoacán, Verónica Sandoval Trejo, así como la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, quienes explicaron que este evento fomenta la profesionalización médica, y paralelamente promueve el turismo en el segmento de congresos y convenciones 

Destacaron que durante dos días profesionales del sector salud provenientes de todo el país compartirán retos y desafíos, conferencias y ponencias con temas de actualidad,  así como la vida sindical. 

 Este Congreso en Morelia, es el resultado de una amplia coordinación entre el Sindicato, con el Gobierno del Estado a través de las Secretarías de Turismo y de Cultura, del Ayuntamiento de Morelia, y el Congreso del Estado a través de la Diputada Brissa Arroyo 

De acuerdo con el programa, la inauguración oficial es el 30 de octubre a las 09:00 horas en Palacio Clavijero, para posteriormente iniciar con las ponencias.

Algunos temas son: “Responsabilidad legal del intrusismo y de la mala 
praxis", por el Ponente: Dr. José Becerril Leal;  “Salud mental ocupacional y prevención del síndrome de Burnout”,  Ponente: Dr. Cesar Antonio Rojas González.

“La responsabilidad profesional desde la atención primaria a la salud”, Ponente: Dr. Camerino Moreno Salinas; “Agenda legislativa en materia de salud de las mujeres”, Ponente: Diputada Brissa Arroyo Martínez; "Atención inicial del  paciente quemado”, Ponente: Dra. Mayra Selene Mercado Bravo.

El Tema: “La Transición del 
IMSS Bienestar desde el tema legislativo”, Ponente: Diputada Rosalinda Savala Díaz;  “Abordaje multidisciplinario de las heridas complicadas”, Ponente: Dra. Mayra Selene Mercado Bravo.

Asimismo, Tema: “Ponencia Magistral” Ponente: Dr. Jesús Ricardo Cruz Cotero; “Presentación y análisis de la actualización estatuaria de SIMESA”;  “Innovación tecnológica y procedimientos de mínima  invasión”,Ponente: Dr. Alejandro Alcalá Esquivel; Presentación del Informe General de los 22 Secretarios Estatales, entre otras ponencias.

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