Morelia se prepara para recibir la 23.ª edición de las Ferias Gastronómicas

Morelia, Michoacán; 3 de noviembre de 2026.- Con el respaldo del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), anunció la realización de la 23.ª edición de las Ferias Gastronómicas, que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en la Plaza Valladolid (San Francisco), con el propósito de impulsar el comercio local y promover la gastronomía michoacana.



Durante la rueda de prensa, la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que esta actividad impulsa los negocios locales y ofrece un espacio familiar para el encuentro y la convivencia. Asimismo, informó que los asistentes podrán disfrutar de platillos con precios que van de los 50 a los 120 pesos, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.



Se estima una asistencia de 40 mil personas durante los tres días de actividades y una derrama económica aproximada de 4 millones de pesos, cifras que reflejan la importancia de impulsar eventos que fortalezcan el consumo local y generen oportunidades para los negocios morelianos.



Por su parte, la fundadora y presidenta de Ferias Gastronómicas de Michoacán A.C., Dulce María Aguirre González, agradeció el respaldo institucional para realizar esta edición y destacó la participación de más de 60 expositores, entre cocineras tradicionales, panaderos, productores de café, marcas de mezcal y establecimientos de alimentos, quienes ofrecerán una amplia variedad de sabores y platillos representativos.



La feria también contará con una cartelera cultural integrada por talento local, con presentaciones de Fernando Solís, imitador de Juan Gabriel y Joan Sebastian; Grupo Zonoro y Mariachi Monarca, entre otros.



El presidente de Amigos Empresarios A.C., Isaac Díaz González, señaló que la feria va más allá de la actividad comercial, pues busca reunir a las familias, fomentar la convivencia entre expositores y visitantes, así como dar a conocer la riqueza gastronómica de Morelia.



Asimismo, el presidente de CANACO SERVyTUR Morelia, Oliverio Cruz Gutiérrez, resaltó la alianza entre el sector empresarial y el Gobierno de Morelia para impulsar la economía local e invitó a las familias a visitar esta vigésima tercera edición de la feria.



Finalmente, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, destacó la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer la economía local, preservar las tradiciones gastronómicas y promover a Morelia como un punto de encuentro para las familias y visitantes.



Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de generar espacios para el crecimiento de los negocios locales y el fortalecimiento de la economía de la ciudad.