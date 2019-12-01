Morelia se llenará de ilusión con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos

Morelia se llenará de ilusión con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 12:46:04
Morelia, Michoacán; 02 de enero de 2026.- El Gobierno Municipal invita a las familias morelianas a disfrutar el próximo lunes 05 de enero de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, una celebración que año con año fortalece la convivencia familiar y mantiene vivas las tradiciones que dan identidad a la ciudad.

Esta actividad que se realiza en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia, forma parte del compromiso del gobierno encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de promover espacios de encuentro, cercanía y bienestar social, especialmente pensados para niñas y niños, en un ambiente seguro, ordenado y festivo.

El programa arranca a las 5:00 de la tarde con la aparición de los Reyes Magos en el Santuario del Santo Niño de la Salud, resaltando el sentido espiritual y comunitario de esta celebración tan significativa para las familias morelianas.

Posteriormente, a partir de las 6:00 de la tarde, dará inicio la cabalgata por la avenida Acueducto, rumbo al Centro Histórico, permitiendo que las familias disfruten del paso de Melchor, Gaspar y Baltazar en un ambiente de alegría y sana convivencia.

El recorrido se realizará de manera pausada, con una duración aproximada de dos horas y media, con el objetivo de que todas las personas que se encuentren a lo largo del trayecto puedan disfrutar plenamente del evento. Por ello, se invita a la ciudadanía a acudir con paciencia y disfrutar la experiencia, especialmente en los puntos de mayor afluencia y en el cierre del recorrido.

El evento concluirá frente a la Catedral de Morelia, donde los Reyes Magos compartirán un mensaje dirigido a la niñez, destacando valores como la solidaridad, el respeto y la convivencia familiar, para dar paso a un cierre simbólico lleno de magia e ilusión.

Con esta celebración, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la unión familiar, preserven las tradiciones y construyan la paz, haciendo de Morelia una ciudad donde la alegría y los valores se viven en comunidad.

