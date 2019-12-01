Morelia refuerza la seguridad vial con acciones de balizamiento en avenida Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- Como parte de la Cruzada por la Movilidad Segura, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, realizó acciones de balizamiento sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el tramo comprendido entre las avenidas Ventura Puente y Acueducto, con el objetivo de recuperar espacios peatonales y promover una movilidad más segura y ordenada.



La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno Manzo, encabezó los trabajos de señalética y balizamiento, en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de Policía Morelia y con la participación de los Guardianes de la Movilidad. Esta acción responde también a una petición formulada desde el Cabildo por las y los regidores, orientada a reforzar la educación vial, la señalética y la liberación de banquetas.



Durante la jornada de este miércoles, se balizaron pasos peatonales y extensiones de banqueta en las esquinas, con el propósito de mejorar la visibilidad de los cruces y brindar mayor seguridad a quienes transitan a pie. Previamente se realizaron más de 38 notificaciones a comercios, bancos, agencias y otros establecimientos de la zona, invitándolos a liberar las banquetas que se utilizaban como estacionamiento.



La intervención abarca un tramo de aproximadamente 1.6 kilómetros, donde se trabajó en 18 intersecciones. Se balizaron 74 delimitadores (corchetes) de estacionamiento, se intervinieron 16 intersecciones con pasos y senderos peatonales, se delimitaron los límites de al menos 12 establecimientos (mediante líneas amarillas que distinguen el espacio privado del espacio público peatonal) y se atendieron zonas de ascenso y descenso escolar, así como parabuses.



Policía Morelia complementa estas acciones con operativos de sensibilización e invitación a la ciudadanía para respetar los espacios peatonales, evitar el estacionamiento sobre banquetas o el bloqueo de cruces, y utilizar únicamente los espacios de estacionamiento debidamente delimitados sobre la vialidad. El personal policial actúa primero mediante la invitación y, en caso necesario, aplica la normatividad vigente.



La Cruzada por la Movilidad Segura busca fomentar el respeto a la jerarquía de la movilidad establecida en la legislación federal, estatal y en el reglamento municipal de tránsito: primero las personas peatonas, después la movilidad activa, el transporte público, el transporte de carga y, al final, los automovilistas. Se enfatiza la importancia de mantener las banquetas libres de vehículos y obstáculos para garantizar que las personas puedan desplazarse a pie de manera segura y accesible.



La secretaria Joanna Moreno Manzo destacó que se trata de un trabajo permanente y conjunto, que continuará en otras vialidades de la ciudad, especialmente en zonas con dinámica comercial y en el Centro Histórico, priorizando siempre la seguridad de las y los peatones.



Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la recuperación del espacio público, el respeto a la infraestructura vial y el fortalecimiento de una movilidad más segura, ordenada e incluyente para todas y todos.