Morelia, primer municipio con perspectiva de derechos humanos

Morelia, Michoacán, a 09 de diciembre de 2025.- Durante la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se reconoció al municipio como ejemplo en la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, destacando el protocolo de actuación para personas servidoras públicas municipales, considerado un modelo estatal que se replicará en el resto de los municipios.

La síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, subrayó que esta colaboración fortalece una cultura de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en Morelia. Recordó que, gracias al trabajo coordinado durante la administración encabezada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el municipio se convirtió en el primero en Michoacán en contar con un protocolo de actuación con perspectiva de derechos humanos.

“Es un logro que reafirma nuestro compromiso con la profesionalización, la responsabilidad institucional y la atención digna a la ciudadanía. A través de este instrumento que el día de hoy se firmará, refrendamos nuestro compromiso de impulsar acciones de defensa, protección, estudio, investigación, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos, siempre en beneficio de la ciudadanía moreliana y con la responsabilidad que implica servir desde la función pública”, expresó la síndica.

Asimismo, agradeció la disposición de la CEDH para sumar esfuerzos con el Ayuntamiento, convencida de que esta colaboración seguirá siendo un pilar para avanzar hacia un Morelia más justo, más incluyente y más humano.

Por su parte, el presidente de la CEDH Michoacán, José Alfonso Mejía Pineda, destacó la importancia del convenio para fortalecer la atención y defensa de los derechos humanos en la capital michoacana. Afirmó que el protocolo desarrollado con el Ayuntamiento se convertirá en una herramienta clave para impulsar la creación de unidades municipales de derechos humanos en todo el estado.

“El protocolo de actuación que se realizó de manera coordinada con el Ayuntamiento es un instrumento muy valioso, que nos va a ayudar para replicar en los otros 112 municipios del estado, porque queremos crear unidades de derechos humanos en todos los municipios, comenzando por las cabeceras municipales, porque todos los servidores públicos tienen la obligación de garantizar derechos humanos”, señaló Mejía Pineda.

Tras la firma del convenio, tuvo lugar el Conversatorio por los Derechos Humanos en la Sala de Cabildo, con la participación de destacadas personalidades como Janeth Martínez Mondragón, especialista en derechos humanos, desaparición forzada, violencia de género y acceso a la justicia; Gumesindo García Morelos, coordinador general de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y el propio presidente de la CEDH Michoacán.

El intercambio de ideas y experiencias reafirmó el compromiso institucional del Gobierno de Morelia para continuar construyendo un municipio respetuoso, incluyente y que garantice los derechos de todas las personas.