Morelia pinta para ser Verde: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 11:26:23

Morelia, Michoacán a 04 de octubre de 2026.- Durante una gira de trabajo por Morelia, el diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, destacó que la constancia, el trabajo cercano y el compromiso permanente con las y los morelianos son fundamentales para generar resultados y atender las necesidades de la ciudadanía.

Núñez Aguilar señaló que desde el Partido Verde se mantiene una ruta de trabajo permanente en Morelia, con presencia en territorio y cercanía con la población, convencido de que la atención directa permite conocer de primera mano las necesidades de las colonias y comunidades.

“Lo más importante es la constancia y el trabajo en favor de los morelianos. Estar cerca, escuchar y buscar soluciones es la manera en que podemos seguir apoyando a nuestra gente”, destacó.

Durante la gira, el legislador federal estuvo acompañado por la diputada local y la coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, quien reconoció la labor que Ernesto Núñez ha realizado en favor de Morelia y destacó su interés permanente por respaldar las causas de las familias morelianas.

Arreola Ruiz resaltó que el trabajo conjunto y la presencia territorial son parte de la estrategia del Partido Verde para fortalecer su presencia en Morelia, con acciones que permitan atender las necesidades de la ciudadanía.

Ambos legisladores coincidieron en que Morelia tiene todo para pintar de Verde, a partir de un trabajo constante, cercano y enfocado en construir soluciones para las y los morelianos.