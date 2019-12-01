Morelia pinta para ser Verde: Ernesto Núñez

Morelia pinta para ser Verde: Ernesto Núñez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 11:26:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán a 04 de octubre de 2026.- Durante una gira de trabajo por Morelia, el diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, destacó que la constancia, el trabajo cercano y el compromiso permanente con las y los morelianos son fundamentales para generar resultados y atender las necesidades de la ciudadanía.

Núñez Aguilar señaló que desde el Partido Verde se mantiene una ruta de trabajo permanente en Morelia, con presencia en territorio y cercanía con la población, convencido de que la atención directa permite conocer de primera mano las necesidades de las colonias y comunidades.

“Lo más importante es la constancia y el trabajo en favor de los morelianos. Estar cerca, escuchar y buscar soluciones es la manera en que podemos seguir apoyando a nuestra gente”, destacó.

Durante la gira, el legislador federal estuvo acompañado por la diputada local y la coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, quien reconoció la labor que Ernesto Núñez ha realizado en favor de Morelia y destacó su interés permanente por respaldar las causas de las familias morelianas.

Arreola Ruiz resaltó que el trabajo conjunto y la presencia territorial son parte de la estrategia del Partido Verde para fortalecer su presencia en Morelia, con acciones que permitan atender las necesidades de la ciudadanía.

Ambos legisladores coincidieron en que Morelia tiene todo para pintar de Verde, a partir de un trabajo constante, cercano y enfocado en construir soluciones para las y los morelianos.

Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto violador de niña de 11 años en Salvador Escalante, Michoacán
Se registra homicidio en colonia La Aurora de Zamora, Michoacán
Incautan equipo de aserradero y dos camiones tras diligencias judiciales en Madero, Michoacán
Accidente vehicular en Morelia, Michoacán deja un muerto
Más información de la categoria
Continuaran lluvias intensas en parte del país
Descarrilamiento de tren en Tonila deja dos elementos de la Guardia Nacional sin vida
Treinta y seis balazos, 7 víctimas y ni una palabra de Carlos Soto: el “Buen Gobierno” desaparece mientras Zamora, Michoacán, se desangra
El militar que desapareció con los 43 de Ayotzinapa: el enigma de Julio César López Patolzin que sigue golpeando al Ejército