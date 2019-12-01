Morelia nos requiere unidas y unidos: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.– Giulianna Bugarini destacó la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer el trabajo conjunto entre los liderazgos de Morena para atender las necesidades de Morelia. Durante un encuentro con Luis Navarro, Gladyz Butanda, Osvaldo Ruiz y Marco Polo Aguirre, refrendó su respaldo al coordinador estatal, Carlos Torres Piña, y sostuvo que el compromiso con la ciudad debe estar por encima de cualquier aspiración personal.

Bugarini señaló que la transformación se construye con hechos, tanto desde las instituciones como en las calles, escuchando directamente a las familias de cada colonia, barrio y tenencia. Subrayó que su trabajo legislativo y sus recorridos permanentes por Morelia responden a una misma convicción: poner las necesidades de la gente en el centro de las decisiones. “Morelia nos requiere unidas y unidos, trabajando, dando resultados y, sobre todo, caminando junto al pueblo. Tenemos distintas trayectorias, pero compartimos una responsabilidad: que nuestra ciudad tenga el bienestar y las oportunidades que merece”, expresó.