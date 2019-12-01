Morelia lista para recibir la Caravana Coca-Cola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 20:48:25

Morelia, Michoacán, a 05 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia se reporta listo para recibir la Caravana Coca Cola. Un espectáculo de luz y color que se suma a los festejos de la Navidad Mágica en la ciudad.

En este contexto, y para ofrecer mayor seguridad a los asistentes, se realizarán cortes viales a lo largo de la avenida Acueducto y avenida Madero, entre la XXI Zona Militar y el Obelisco a Lázaro Cárdenas.

La Policía Morelia desplegará un operativo especial desde las 17:00 horas del sábado 06 de diciembre, con cierres sobre Avenida Acueducto, desde la calle Olivares de Tzintzuntzan (colonia Vasco de Quiroga, a la altura de la XXI Zona Militar) hasta Calzada La Huerta (Monumento a Lázaro Cárdenas). El dispositivo contará también con el apoyo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Municipal.

A continuación, se enlistan los cortes viales:

ZONA ACUEDUCTO:

Acueducto y Av. Estudiante

Acueducto y Av. Niños Héroes

Acueducto y Músicos de Tiríndaro

Acueducto y Alfareros de Capula

Acueducto y Lacas de Uruapan

Acueducto y Obrajeros de Nurio

Acueducto y Tejedores de Aranza

Acueducto y Cobreros de Santa Clara

Acueducto y Francisco Márquez

Olivares de Tzintzuntzan y Bucareli

Carpinteros de Paracho y Hospitales

Ordenanzas y Hospitales

Tata Vasco y Hospitales

ZONA CENTRO:

Ventura Puente y Lic. Adolfo Cano

Aquiles Serdán y Madero Oriente

Isidro Huarte y Bartolomé de las Casas

Bartolomé de las Casas y Sánchez de Tagle

Bartolomé de las Casas y Fray Manuel de Navarrete

Valladolid y Virrey de Mendoza

Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo

Abasolo y Corregidora

Melchor Ocampo y Guillermo Prieto

León Guzmán y Santiago Tapia

Sebastián Lerdo de Tejada y Santiago Tapia

Vicente Rivapalacio y Santiago Tapia

Vicente Rivapalacio y Juan José Codallos

Santiago Tapia y Nicolás de Régules

Héroes de Nocupétaro y Av. Michoacán

Héroes de Nocupétaro y Av. Acacia

Héroes de Nocupétaro y Nardo

ZONA LA HUERTA:

Madero Poniente y Gardenia

Madero Poniente y Mintzita

La Huerta y Juan M. Pantoja

La Huerta y Francisco J. Mújica

Por lo anterior, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y llegar con calma a la zona por donde pasará la Caravana, con el fin de disfrutar con seguridad este colorido evento navideño.