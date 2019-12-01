Morelia lista para recibir la Caravana Coca-Cola

Morelia, Michoacán, a 05 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Morelia se reporta listo para recibir la Caravana Coca Cola. Un espectáculo de luz y color que se suma a los festejos de la Navidad Mágica en la ciudad.
En este contexto, y para ofrecer mayor seguridad a los asistentes, se realizarán cortes viales a lo largo de la avenida Acueducto y avenida Madero, entre la XXI Zona Militar y el Obelisco a Lázaro Cárdenas.
La Policía Morelia desplegará un operativo especial desde las 17:00 horas del sábado 06 de diciembre, con cierres sobre Avenida Acueducto, desde la calle Olivares de Tzintzuntzan (colonia Vasco de Quiroga, a la altura de la XXI Zona Militar) hasta Calzada La Huerta (Monumento a Lázaro Cárdenas). El dispositivo contará también con el apoyo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Municipal.
A continuación, se enlistan los cortes viales:
ZONA ACUEDUCTO:
Acueducto y Av. Estudiante
Acueducto y Av. Niños Héroes
Acueducto y Músicos de Tiríndaro
Acueducto y Alfareros de Capula
Acueducto y Lacas de Uruapan
Acueducto y Obrajeros de Nurio
Acueducto y Tejedores de Aranza
Acueducto y Cobreros de Santa Clara
Acueducto y Francisco Márquez
Olivares de Tzintzuntzan y Bucareli
Carpinteros de Paracho y Hospitales
Ordenanzas y Hospitales
Tata Vasco y Hospitales
ZONA CENTRO:
Ventura Puente y Lic. Adolfo Cano
Aquiles Serdán y Madero Oriente
Isidro Huarte y Bartolomé de las Casas
Bartolomé de las Casas y Sánchez de Tagle
Bartolomé de las Casas y Fray Manuel de Navarrete
Valladolid y Virrey de Mendoza
Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo
Abasolo y Corregidora
Melchor Ocampo y Guillermo Prieto
León Guzmán y Santiago Tapia
Sebastián Lerdo de Tejada y Santiago Tapia
Vicente Rivapalacio y Santiago Tapia
Vicente Rivapalacio y Juan José Codallos
Santiago Tapia y Nicolás de Régules
Héroes de Nocupétaro y Av. Michoacán
Héroes de Nocupétaro y Av. Acacia
Héroes de Nocupétaro y Nardo
ZONA LA HUERTA:
Madero Poniente y Gardenia
Madero Poniente y Mintzita
La Huerta y Juan M. Pantoja
La Huerta y Francisco J. Mújica
Por lo anterior, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y llegar con calma a la zona por donde pasará la Caravana, con el fin de disfrutar con seguridad este colorido evento navideño.