Morelia: Las mujeres rodamos seguras en Av. del Molcajete: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 20:00:15

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- La avenida del Molcajete se llenó de ciclistas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con la “Rodada Púrpura”, que organizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La actividad, que tuvo lugar en una avenida recientemente acondicionada por la secretaria Gladyz Butanda, se pensó para visibilizar la necesidad y el derecho que tienen las mujeres de moverse de manera segura.

La directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Stephanie Hurtado Lemus, remarcó que desde la dependencia se impulsa el derecho a la movilidad con perspectiva de género.

Por su parte, Alejandra Anguiano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, subrayó el importante papel que ha jugado Gladyz Butanda Macías en la construcción de ciudades inclusivas y sensibles frente a los derechos de las mujeres.

Bajo este contexto se llevó a cabo la Rodada Púrpura, una de las actividades organizadas por la Sedum para visibilizar el derecho de las mujeres a la movilidad libre y segura, en el marco del 8M.