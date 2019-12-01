Morelia fortalece su proyección internacional, con más del 50% de visitantes extranjeros en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 09:33:46
Morelia, Michoacán; 1° de marzo de 2026.– El Gobierno Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar sigue consolidando a Morelia como un destino turístico de talla mundial, al registrar en febrero una mayoría de visitantes extranjeros, reflejo del posicionamiento de la ciudad en este rubro.

Resaltan las cifras registradas por los módulos información turística ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad, los cuales, durante el mes de febrero 2026 reportaron que del total de turistas atendidos, el 54% fueron internacionales y el 46%, nacionales.

El turismo extranjero provino de mercados emisores como: Estados Unidos (44%), Canadá (14%) y Francia (11%), además de España, Argentina, Colombia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Japón, entre otros países. Los visitantes nacionales arribaron desde la Ciudad de México (21%), Baja California (17%), Jalisco (13%) y San Luis Potosí (9%), así como de otras entidades como Chihuahua, Chiapas, Querétaro, Durango y Yucatán.

La Secretaría de Turismo Municipal destacó que estos resultados reflejan la confianza y el interés que genera Morelia por su riqueza histórica, cultural, gastronómica y arquitectónica, además del trabajo permanente en promoción turística impulsado por la administración municipal.

De acuerdo con los datos recientes del Barómetro del Turismo Mundial de la ONU, en el 2025 se registró un total de 1,520 millones de turistas internacionales viajando por el mundo, que representaron un incremento del 4% con respecto al 2024; en México, la llegada de visitantes internacionales fue de 47.8 millones que significó un aumento del 6.1% comparado al año anterior.

En este contexto, el comportamiento positivo del turismo a nivel internacional y en el País, se ha reflejado en Morelia, con base en indicadores reportados por el Aeropuerto de Morelia y la Secretaría de Turismo Municipal, quienes han informado incrementos superiores al 15% en llegada de pasajeros extranjeros durante el 2025 y el fortalecimiento del turismo internacional que nos visita.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo estrategias que permitan atraer más visitantes, impulsar la economía local y proyectar a la ciudad como uno de los destinos turísticos más importantes de México y el extranjero.

