Morelia fortalece la búsqueda de personas con convenio interinstitucional: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 20 de abril de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la firma del Convenio de Colaboración para la creación y operación de la Célula de Búsqueda Municipal, una acción estratégica que consolida la coordinación interinstitucional para la localización de personas desaparecidas o no localizadas.

Acompañado por el Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, el alcalde destacó que Morelia ha sido un municipio pionero en materia de seguridad y justicia, al recordar que “Morelia fue el primer municipio que, de acuerdo al sistema de Justicia de 2016, se permitió a la policía municipal levantar denuncias”, lo que refleja una visión de fortalecimiento institucional y cercanía con la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, subrayó que Policía Morelia asume con responsabilidad su papel como primer respondiente, reforzando su capacidad operativa y humana para atender casos de desaparición con sensibilidad, inmediatez y coordinación.

En este mismo sentido, el Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reconoció la disposición del Ayuntamiento de Morelia para sumarse de manera activa a las estrategias estatales en materia de búsqueda de personas, destacando que la coordinación entre instituciones es clave para obtener resultados más efectivos y brindar atención oportuna a las familias.

Asimismo, subrayó que este tipo de convenios permiten fortalecer las capacidades operativas y de respuesta en el territorio, consolidando un trabajo conjunto que prioriza la protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas.

Este nuevo convenio, suscrito entre el Ayuntamiento de Morelia y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, establece las bases para la creación de una Célula de Búsqueda Municipal que operará bajo protocolos homologados, con personal capacitado y en estrecha coordinación con instancias estatales y federales.

El acuerdo contempla acciones conjuntas como la activación de mecanismos de búsqueda inmediata, el intercambio de información, la capacitación especializada, así como el acompañamiento a familias, garantizando una atención integral y oportuna ante cada caso.

Con este convenio, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con todas las instituciones, entendiendo que la búsqueda de personas es una tarea que exige unidad, corresponsabilidad y voluntad permanente.

La administración municipal reiteró que continuará impulsando acciones que fortalezcan la seguridad, la justicia y la atención a las víctimas, colocando siempre en el centro a las personas y su derecho a ser encontradas.