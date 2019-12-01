Morelia está orgullosa de Capula: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2025.- Morelia está orgullosa de Capula por sus tradiciones y su vocación artesanal, señaló el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, al clausurar la XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina de esta localidad.

El encargado de la política interna del municipio celebró que esta ha sido la mejor edición del evento hasta la fecha, con más oferentes y visitantes, lo que da cuenta del respaldo que se da año con año desde el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Tras más de una semana de disfrutar las artesanías, la cultura y la gastronomía que Capula tiene para ofrecer, Yankel Benítez encabezó el gran cierre de esta feria que se ha convertido en referente internacional y uno de los eventos estelares en el marco de la celebración de Día de Muertos en Morelia y Michoacán.

El gobierno de Alfonso Martínez refrenda el respaldo a Capula y al patronato de su Feria de la Catrina, con el convencimiento de que impulsando las tradiciones y eventos de nuestras tenencias se construye el mejor lugar para vivir.