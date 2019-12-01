Morelia está orgullosa de Capula: Yankel Benítez

Morelia está orgullosa de Capula: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 09:04:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2025.- Morelia está orgullosa de Capula por sus tradiciones y su vocación artesanal, señaló el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, al clausurar la XV Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina de esta localidad.

El encargado de la política interna del municipio celebró que esta ha sido la mejor edición del evento hasta la fecha, con más oferentes y visitantes, lo que da cuenta del respaldo que se da año con año desde el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Tras más de una semana de disfrutar las artesanías, la cultura y la gastronomía que Capula tiene para ofrecer, Yankel Benítez encabezó el gran cierre de esta feria que se ha convertido en referente internacional y uno de los eventos estelares en el marco de la celebración de Día de Muertos en Morelia y Michoacán.

El gobierno de Alfonso Martínez refrenda el respaldo a Capula y al patronato de su Feria de la Catrina, con el convencimiento de que impulsando las tradiciones y eventos de nuestras tenencias se construye el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a segundo presunto implicado en doble homicidio ocurrido en Pátzcuaro, Michoacán 
Ataque armado en Tepito, Ciudad de México, deja una persona muerta y un herido
Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 
Vinculan a proceso a chofer del servicio público de Morelia, Michoacán por posesión de arma de fuego
Más información de la categoria
Gobernador bajo sospecha: Filtraciones militares y la DEA salpican directamente a la familia de Ramírez Bedolla; crimen habría financiado su campaña
Libre tránsito en autopistas de Michoacán; Segob mantiene atención permanente
Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan
Claudia Sheinbaum presenta Plan Michoacán; promete acciones concretas contra la inseguridad
Comentarios