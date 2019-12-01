Morelia, el hogar en donde la música se vive con el corazón: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio la bienvenida al Festival de Música de Morelia, una fiesta sonora en la que convergen el talento, el arte y se reafirma a Morelia como el hogar en donde la música se vive en el corazón.

En un Teatro Morelos totalmente lleno, el alcalde Alfonso Martínez reconoció que para la administración municipal, ser sede y aliados

estratégicos del festival representa un firme compromiso con la promoción del arte como un poderoso instrumento de paz.

Comentó que en Morelia se trabaja con profunda convicción en la construcción de la paz a través de la cultura y la música. Al respecto, citó el nombramiento de Ciudad Creativa de la Música, la creación de los coros Cantari en zona vulnerables y la entrega del Premio Nacional de Composición.

Alfonso Martínez mencionó que en esta edición, que se desarrollará del 13 al 22 de noviembre, se celebra la riqueza cultural de Asia contando con la participación de virtuosos ejecutantes de 13 países, quienes expondrán su arte en espacios públicos e inmuebles históricos, como el Museo de Arte Contemporáneo y Artes Audiovisuales de Morelia (MACAAM), la Plaza Valladolid, entre muchos otros.

A su vez, Verónica Bernal Vargas, directora General del Festival de Música de Morelia, agradeció el apoyo de los gobiernos e instituciones públicas y privadas que hacen posible este evento. Asimismo, pidió seguir apostando al arte y la cultura desde la infancia, pues esto permitirá contar con una mejor sociedad.