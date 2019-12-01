Morelia avanza con el Plan de Movilidad; modernización del transporte fortalecerá el desarrollo del estado: Ernesto Núñez Aguilar

Morelia avanza con el Plan de Movilidad; modernización del transporte fortalecerá el desarrollo del estado: Ernesto Núñez Aguilar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 10:42:10
Morelia, Michoacán, a 06 de marzo de 2026.– El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar reconoció la presentación del proyecto de Metrobús para la capital michoacana, realizada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como un paso firme hacia la modernización del sistema de transporte público.

El legislador destacó que la transformación de la movilidad no solo beneficiará a Morelia, sino que representa un avance significativo para todo Michoacán, al apostar por un modelo de transporte más eficiente, seguro y sustentable.

“Modernizar el transporte público es una necesidad urgente. Este tipo de proyectos permiten mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, reducir tiempos de traslado y fortalecer el desarrollo económico de nuestra entidad”, expresó.

Asimismo, Núñez Aguilar reconoció la ardua labor del mandatario estatal por impulsar acciones estratégicas que buscan resolver problemáticas históricas en materia de movilidad, señalando que este esfuerzo marca un antes y un después para la capital michoacana.

Finalmente, reiteró su disposición para respaldar iniciativas que contribuyan al crecimiento ordenado y sostenible de Michoacán, priorizando siempre el bienestar de la población.

Noventa Grados
