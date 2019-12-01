Morelia abre sus puertas a la lucha libre de talla internacional

Morelia, Michoacán; 05 de noviembre de 2026.- Con el impulso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para atraer eventos deportivos de talla internacional, Morelia recibirá el próximo 13 de diciembre la función de lucha libre LM52, un espectáculo que reunirá a grandes figuras de esta disciplina y que será transmitido a través de importantes cadenas de televisión y plataformas digitales. La presentación se realizará en el Auditorio Bicentenario, consolidado como un escenario para eventos de gran nivel gracias a su rehabilitación y a las gestiones del Ayuntamiento.

Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), señaló que el presidente municipal ha instruido respaldar los eventos deportivos que contribuyan a proyectar a Morelia. Asimismo, destacó que la ciudad cuenta con infraestructura para recibir competencias y espectáculos nacionales e internacionales, y que el Auditorio Bicentenario representa una importante oportunidad para continuar atrayendo este tipo de encuentros.

Agregó que, como parte de la gestión municipal, el espectáculo de lucha libre donará un apoyo para atletas locales de alto rendimiento: “Ser atleta es algo muy difícil, es algo que se debe reconocer, y nosotros como gobierno municipal, por indicaciones del alcalde, siempre vamos a buscar el cómo hacerlo, estaremos gestionando siempre en pro del deporte”.

En representación del Dr. Wagner, el luchador Silver King agradeció al presidente municipal fomentar el deporte y generar oportunidades para nuevos talentos. “Quiero agradecer a Alfonso Martínez, que nos ha abierto las puertas fomentando el deporte, a los nuevos talentos, sobre todo porque se va a transmitir en la televisión para las plataformas a nivel global y a nivel nacional”, expresó.

Por su parte, Pedro González Blancas, director general de Promociones Pedrín, agradeció el respaldo municipal, y destacó que se trata de un cartel de talla internacional, encabezado por el Dr. Wagner, quien celebra 40 años de trayectoria profesional y ha llevado el nombre de México a escenarios de Centro y Sudamérica, Japón y Estados Unidos. También participará el legendario Pirata Morgan, junto con nuevas figuras de LM52 que buscan proyectarse a nivel nacional.

La función contará con la presencia de estrellas como Rey Jaguar, el hijo del Alebrije, Simón Blanco y el hijo de Silver King, además de los luchadores michoacanos Argho y Emperador Sairy. Durante la presentación se develó el cartel, que incluye enfrentamientos de técnicos contra rudos, lucha femenil, relevos y un cuadrangular de parejas. El boletaje tendrá precios accesibles, por debajo de los costos habituales, para que las familias morelianas puedan disfrutar de este espectáculo.

Después de 12 años sin televisarse desde Morelia una función de esta magnitud, el evento llegará a públicos de todo el país y del extranjero mediante canales como Space, Canal 6 Multimedios y Discovery en Español, así como por YouTube y el sitio oficial de LM52. Con esta apuesta, el Ayuntamiento continúa impulsando el deporte, la convivencia familiar y la proyección de Morelia como sede de grandes eventos.