Morebús será gratuito para personas con discapacidad: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 14:09:50

Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- El Morebús, además de contar con accesibilidad universal, rampas y espacios exclusivos para pasajeros con discapacidad, será gratuito para este sector poblacional, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal refirió que esta medida se toma para hacer justicia a un sector de la población históricamente vulnerado y desplazado en la movilidad de Michoacán, así como para hacer valer la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

“El Morebús es justicia para sectores de la población que siempre habían sido ignorados e invisibilizados por gobiernos insensibles ante sus necesidades”, enfatizó la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Gladyz Butanda remarcó que el Morebús será cien por ciento inclusivo, pues contará con todas las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, tanto en las estaciones como en sus unidades, donde además tendrán espacios preferenciales.

“La movilidad nunca había tenido un rostro tan humano en Michoacán, hoy, las personas con discapacidad, el peatón y el ciclista, son prioridad en la agenda pública de nuestro estado”, concluyó.