Montan primera cabina del teleférico de Morelia: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 17:18:56
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- La estación 1 del teleférico de Morelia fue escenario de la colocación de la primera cabina de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal explicó que el montaje respondió a la necesidad de alinear la obra civil con la circulación y llegada de cabinas en la estación, por lo que una vez completado este procedimiento, será retirada para continuar con los trabajos de construcción. 

“Con la llegada de las primeras cabinas del teleférico de Morelia pronto comenzaremos con el montaje de las mismas, primero para alinear la obra civil como en este caso, y después para calibrar el sistema electromecánico”, detalló. 

En tanto, el proyecto del teleférico de Morelia presenta ya un avance del 53 por ciento; mientras que la estación 1, ubicada en las inmediaciones del Estadio Morelos, registra un progreso del 73.2 por ciento, siendo ésta la que mayores avances reporta.

