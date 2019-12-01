Módulos turísticos en zonas estratégicas, son parte del programa Punto Naranja

Morelia, Michoacán; 08 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la seguridad y el bien de las morelianas: a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), amplía la estrategia Punto Naranja a módulos turísticos estratégicos de la ciudad, además de favorecer programas preventivos, como Tapa Segura y participar en capacitaciones especializadas en materia de trata de personas.

Los módulos turísticos que ya forman parte de la red Punto Naranja se encuentran en el primer cuadro de la ciudad: Plaza de Armas, Mercado de Dulces, Catedral, Melchor Ocampo, el Módulo adicional del Centro Histórico y la SecTur.

Siguiendo la estrategia impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), estos espacios funcionan como sitios seguros, donde mujeres que se encuentren en situación de riesgo pueden recibir resguardo, orientación y acompañamiento inmediato por parte de personal previamente capacitado.

Asimismo, desde la Sectur se refuerza el programa Tapa Segura, una estrategia preventiva que busca inhibir delitos como la sumisión química en bares, restaurantes y espacios de convivencia, mediante la promoción de dispositivos y medidas de protección para bebidas, así como la sensibilización de establecimientos y ciudadanía.

De manera complementaria, a través de la Sectur se han implementado capacitaciones dirigidas a personal de módulos turísticos, prestadores de servicios y sectores estratégicos en prevención y detección de trata de personas, para identificar señales de alerta y actuar de manera oportuna.

De igual forma, se capacita en el Protocolo Código Azul, un mecanismo de atención inmediata ante situaciones de riesgo o violencia contra mujeres, que permite activar rutas institucionales de apoyo y protección.

Estas acciones refuerzan la coordinación interinstitucional y consolidan una red de respuesta eficaz ante cualquier situación de violencia, con lo que el Gobierno de Morelia mantiene su compromiso de trabajar todos los días por una ciudad más segura, incluyente y con perspectiva de género, donde las mujeres puedan transitar y disfrutar de los espacios públicos con confianza y libertad.