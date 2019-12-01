Módulos de Atención Integral de Semmujeris acercan servicios especializados gratuitos a las mujeres

Módulos de Atención Integral de Semmujeris acercan servicios especializados gratuitos a las mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 16:20:32
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Morelia, Michoacán; 16 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), acerca servicios integrales a las mujeres mediante los Módulos de Atención Integral a Mujeres (MAIM), una estrategia que busca brindar atención especializada y fortalecer la autonomía y el bienestar de las morelianas. 

La titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, explicó que los MAIM ofrecen asesoría jurídica, atención psicológica y atención médica básica, además de talleres y charlas dirigidas a proporcionar herramientas para que las mujeres identifiquen distintos tipos de violencia, promuevan el autocuidado y ejerzan plenamente sus derechos.  

“Entre las temáticas que se abordan, se encuentran la importancia del autocuidado, la inclusión, diversidad sexual y género, el reconocimiento de las violencias, la violencia en el noviazgo y la menstruación digna, con el objetivo de contribuir a que las mujeres construyan una vida libre de violencia y cuenten con herramientas para actuar ante situaciones que vulneren sus derechos”, indicó la secretaria. 

Hernández Abarca compartió que, además, se imparten talleres de bordado y forrado de libretas, fomentando con estas prácticas el aprendizaje y la convivencia comunitaria.    

Durante el mes de julio, las jornadas se estarán realizando los días lunes, martes y jueves, en tres puntos del municipio, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas: 

•    Lunes: calle Rondanilla 470, Colonia Ciudad Jardín
•    Martes: calle Sentimientos de La Nación 4, Tenencia Morelos
•    Jueves: calle Charanguesca 212, Colonia Francisco Xavier Clavijero

Con los MAIM de Semmujeris, el Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso de acercar atención integral y espacios seguros que permitan a las mujeres reconocer sus derechos, fortalecer sus redes de apoyo y acceder a servicios que contribuyan a una vida más libre, segura y plena.

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